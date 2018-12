De stad van... Jolande van Lith: 'De Mariakapel kan me nog steeds ontroeren’

Haar atelier staat dan wel in Orthen, maar Jolande van Lith is tegenwoordig een kunstenaar van internationale faam. Afgelopen weekend was ze in Milaan om een Caravaggio-award te ontvangen. "Het ene moment sta je in je werkkleding in je atelier, het andere op de rode loper met alle glamour om je heen. Bijzonder om mee te maken. Het was in het begin wel even wennen, nu begin ik het steeds leuker te vinden. Als kunstenaar ben je toch op zoek naar erkenning, dus daar geniet ik wel van.”