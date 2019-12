De stad van... Jos van Dartel: ‘Ook als ik niet hoef te werken ben ik in de stad’

Jos van Dartel (57) werkt al een leven lang in de autobranche. ,,Eigenlijk wilde ik piloot worden. Met school waren we ooit op de vliegbasis in Volkel en daar werd gelijk gezegd: ‘Piloten zijn maximaal 1.92 meter lang’. Maar dat was ik toen al, dus ik dacht: laat maar. Op school gooide ik er met de pet naar, ik was alleen maar aan het basketballen. Toen zei mijn vader: ‘Kom maar in de zaak werken’.”