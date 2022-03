De stad van Karin de Winter: ‘Ik ben er weer trots op om de markt te staan’

Karin de Winter (56) zit op het terras van De Paternoster. Om de paar minuten moet ze verklaren waarom ze achter een kopje koffie zit en niet gewoon achter haar kraam staat zoals de marktbezoekers zijn gewend. Het is haar laatste vakantiedag, na de carnaval was ze wel even toe aan een break. ,,Het was echt buffelen. Vanaf 11-11 verkoop ik ook Oeteldonkse kleding, in de loop naar carnaval wordt die hoek steeds groter. Vanaf woensdag sta ik er weer met dameskleding.”

Ze kijkt ernaar uit, de Bossche markt is haar leven.