De stad van...Kiki Henger: ‘Ik heb soms eenzaam werk, en dan is de reuring van de binnenstad wel goed’

DEN BOSCH - Kiki Henger is filmregisseur en colourist. Haar werk werd onlangs onderscheiden in Slowakije.

,,Ik hou van diepgang in een verhaal, dat als mensen de zaal uitlopen ze stof hebben om over na te denken", zegt regisseur Kiki Henger (26). Voor haar film ‘Weerschijn’ is ze in Slowakije laatst onderscheiden.

Geloven in een verhaal

De awards voor beste regie, beste scenario en beste film in haar genre gingen naar Hengers productie. ,,Het is de kunst om mensen alle elementen die samenkomen in een film te laten voelen. Ze laten geloven in een verhaal dat wordt geschetst."

Het zijn overigens geen lange zitten, de producties die Henger zelf heeft geregisseerd. Ze duren niet langer dan een kwartier en draaien nog voornamelijk in het festivalcircuit. ,,Ik zou het liefst werken aan speelfilms en documentaires, maar dat zijn kostbare producties, daarvoor moet ik nog een grotere staat van dienst opbouwen."

Kleurenspecialist

Ze is ook actief als colourist. Dat is iemand die de kleuren van een beeldproducties verzorgt. ,,Kleur kan een extra dimensie toevoegen en is essentieel voor het overbrengen van het verhaal, hierin heb ik me afgelopen jaren gespecialiseerd."

Sinds kort woont ze in een van de drukste uitgaansstraten van de stad, in de Uilenburg. Dat is soms lastig in slaap komen, maar die reuring heeft ook wel wat. ,,Dit is soms heel eenzaam werk. Een groot deel van de dag werk ik alleen, in een donkere studio." Voornamelijk om genoeg onder de mensen te komen heeft ze naast haar filmactiviteiten een bijbaan in de horeca van de Verkadefabriek.

Vriendschappen verloren

,,Hiervoor woonde ik in een kazerne in Vught, waar je ook vrij teruggetrokken leeft. Zeker als je het als jonge hond wil maken in de filmwereld. Vanwege mijn ambities en drive heb ik ook vriendschappen verloren. Je moet oppassen dat je niet in een sociaal isolement komt, wonen in de binnenstad, mét huisgenoten, is daarom een veel beter idee."

Trots op...

,,De gezelligheid, de mensen en de sfeer. Ik zou het trouwens wel leuk vinden als er meer wordt gedaan voor filmmakers uit de regio. We hebben immers twee filmopleidingen in Den Bosch, maar in de cultuurnota komt het woord film niet één keer voor. Dat vind ik als trotse Bosschenaar erg jammer en maakt het ook lastig om deze kunstenaars hier te houden.”