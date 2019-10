De stad... van Leo van Balen: ‘Stad mag wel wat socialer, minima worden uitgesloten’

Salade met kip, boeuf bourguignon en het toetje is nog een verrassing. De volgende maaltijd van De Eettafel in de Maaspoort staat vast op het bord. De tafel is gedekt in herfstsferen. ,,Iedere woensdag komen achttien eenzame ouderen eten”, zegt roerganger Leo van Balen (62). ,,Vereenzaming is natuurlijk al jaren aan de gang, zeker in de Maaspoort, want hier zit nog geen historie. Vergis je niet: er wonen 18.000 mensen in de wijk. Veel forenzen, maar met name in de appartementen wonen ook veel ouderen.”