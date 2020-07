De stad van Lidewij Welten: '22 finales op rij is niet normaal, hoor!’

Eigenlijk zou Lidewij Welten (29) nu aan de vooravond staan van haar vierde Olympische Spelen, maar het is bekend, Tokyo moet een jaartje wachten. In plaats daarvan krijgt ze deze week vakantie. "Sinds 1 juli mogen we weer duels aangaan, dus zo krijg je steeds een nieuwe prikkel. Maar ik kijk wel uit naar de wedstrijden."

Welten is opgegroeid in Valkenswaard, haar ouders wonen er nog. "Maar ik speel al bij Den Bosch sinds mijn dertiende, woon hier vanaf mijn achttiende. Dus ja, ik voel me inmiddels wel Bossche. Ik ben nét verhuisd naar Rosmalen, maar dat is ook gewoon Den Bosch, hè.”

No-nonsense mentaliteit

Vanaf haar vijftiende speelt ze in het eerste van HC Den Bosch. Zoals ze het nu inschat, plakt ze er nog twee seizoenen aan vast. "Op een gegeven moment is het mooi geweest. Ik wil niet pas op mijn veertigste nadenken over mijn maatschappelijke toekomst en een gezin. Een baan is echt niet te combineren met dit topsportleven. Van 4 januari tot en met 27 februari zat ik in het buitenland. Hockeysters zijn geen ideale werknemers, haha."

Quote Het centrum mag van mij wel fietsvrij Lidewij Welten

Ze typeert de stad als 'Bourgondisch', maar dan wel met een no-nonsense mentaliteit. "Zo kun je de club en ons team ook omschrijven. Jawel, ik ben creatief, maar hard werken kan altijd. Dat zie je ook bij de ondernemers, die tijdens de coronaperiode met creatieve plannen kwamen. Tante Pietje begon als traiteur, op het Minderbroedersplein kwam een dakterras. Hoe gaaf is dat, dat je kunt borrelen op een dakterras? Zulke dingen vind ik mooi om te zien."

Borrelen doet ze zelf trouwens vrijwel nooit. "Als ik al meega met vriendinnen drink ik meestal Spa rood of een Radler 0.0, maar ik hou er wel van om koffie te drinken bij Drab, of om te eten in de Korte Putstraat."

Nee, ze zou niks willen veranderen aan de stad. "Eerder dingetjes toevoegen. Ik vond het jammer dat de Bijenkorf wegging en dat we geen warenhuis meer hebben. En soms mag het wat moderner. Er zijn geen tien verschillende plekken waar je een Acia bowl kunt bestellen, al komen er wel steeds meer hippere tentjes zoals Poké Perfect. Trouwens: het centrum mag van mij wel fietsvrij. Soms fiets ik zelf ook en dan krijg je verwijtende blikken. Maar ja, het mag gewoon. Maar eigenlijk hoort het niet."

Trots op...

"Wat we met de hockeyclub hebben gepresteerd. De laatste 22 jaar heeft Den Bosch in de finale gestaan, 19 keer gewonnen. Dat is niet normaal, hoor! Daar mogen we heel trots op zijn.”