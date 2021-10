De Stad Van Lieve van Tuijl: ‘De aandacht voor de geschiedenis maakt de stad bijzonder’

DE STAD VANDEN BOSCH - Lieve van Tuijl is theatermaker en –docent. De Bossche publiceerde onlangs haar eerste kinderboek omdat de cultuursector in coronatijd op zijn gat lag. ‘Ik heb de tekeningen zelf gemaakt. Ik wist niet dat ik dat kon, maar vanwege corona had ik mooi de tijd om daarachter te komen’.

,,Wie theaterlessen wilde volgen kon nergens terecht. En dat in de hoofdstad van de provincie, ik vond dat echt niet kunnen”, zegt Lieve van Tuijl (44). Dus begon de theatermaker zelf met het aanbieden van lessen. ,,In wijkcentrum De Slinger. Ik dacht: ik moet in De Muntel zijn. Dat bleek te kloppen. Ik heb 300 flyers uitgedeeld en daar zijn twee groepjes uitgekomen.”

Ondertussen zijn we zes jaar verder, werd De Slinger al snel te klein en geeft ze nu lessen in Huis73. Sinds deze zomer doet ze dat ook in Oss.

Behoefte aan theaterlessen

,,Eigenlijk om dezelfde reden als hier. Ik werkte vroeger op de theaterafdeling van De Muzerije, die werd wegbezuinigd, zoals ik alles op het gebied van theater, muziek en dans zag afbrokkelen. Maar ik merkte dat er wel behoefte was aan theaterlessen.”

De afgelopen anderhalf jaar lag de theaterwereld op z’n gat. Van Tuijl benutte de tijd om haar eerste kinderboek af te ronden: ‘Hendrik Haver en de Superschaatsen’. Ze gaat zo een nieuw stapeltje brengen naar Heinen. ,,Ik heb ook de tekeningen zelf gemaakt. Ik wist niet dat ik dat kon, maar vanwege corona had ik mooi de tijd om daarachter te komen.”

Lekker centraal

Van Tuijl is opgegroeid in Bladel, sinds 2003 woont ze in Den Bosch. ,,Ik studeerde in Eindhoven, maar ik had niet zoveel met die stad. Den Bosch leek me wel handig, dat ligt lekker centraal. Ik kon wonen in een woongroep bij de Papenhulst en ging werken bij de Verkadefabriek. Dan krijg je al snel een goed beeld van de stad.”

Meer straatfestivals ajb

Ze voelt zich inmiddels helemaal thuis. ,,Wat ik zo leuk vind is dat ik door het centrum kan lopen en nog steeds denk: verrek, hier zit ook een hofje. Of ik zie weer nieuwe dingen op de gevels. Maar qua cultureel aanbod heb ik meer met Tilburg. Daar komen nieuwe initiatieven sneller van de grond en barst het van de straatfestivalletjes. Dat zou ik Den Bosch ook toewensen. Je hebt dan wel de Tramkade, maar in Tilburg bruist het toch meer.”

Trots op …

,,Hoe de stad omgaat het historisch erfgoed. Je hebt de tochten over de Binnendieze, stadswandelingen, Jeroen Bosch. Er is veel kritiek geweest op de put op de Markt, maar er is in ieder geval wel aandacht voor de geschiedenis. Dat maakt Den Bosch bijzonder, net als de mensen. Open, vriendelijk, ook hier in de wijk. Tien jaar geleden ben ik in de Bartjes gaan wonen, nou, dat werd me ten strengste afgeraden. Dat was levensgevaarlijk! Maar ik heb het hier uitstekend naar m’n zin.”