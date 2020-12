De stad van Lodie Hofland: ‘De steun die Voedselbank krijgt is hartverwarmend’

DEN BOSCH - Lodie Hofland is sinds een half jaar voorzitter van de Voedselbank Den Bosch. ,,De steun die we krijgen is echt hartverwarmend.”

Lodie Hofland (72) gaat voor door het magazijn van de Voedselbank. Het is bedrijvig in het pand aan de Jagersheuvelstraat. Buiten staan Bosschenaren in de rij voor een pakket, binnen zijn vele handen bezig met het gereedmaken van alle spullen. ,,Voor twee dagen in de week zoeken we nog een mede-coördinator van het magazijn, de huidige coördinator doet een stap terug in het nieuwe jaar. Dat is echt een kwetsbare functie, het verdelen van het voedsel op onze acht uitgiftpunten is ervan afhankelijk”, zegt Hofland, terwijl hij talloze dozen vol blikken doperwten, frisdank en babyvoeding passeert.

Extra bijzonder

Sinds 1 mei is hij voorzitter van de Voedselbank Den Bosch (en omstreken). ,,Het bevalt ontzettend goed. Ik vind het mooi om voor de Voedselbank te mogen werken. We zijn allemaal onbetaalde krachten, dat maakt het extra bijzonder.”

Hofland heeft een lang cv op het gebied van hulpverlening. Hij werkte onder meer in de jeugdgevangenis in Vught en was (interim)manager bij het Leger des Heils en Villa Pardoes. ,,Ik heb altijd contact gehad met mensen die hulp nodig hebben en dat spreekt me hier ook aan. Zoveel mensen zetten zich iedere dag weer belangeloos in om het een succes te maken. Daar draag ik graag aan bij.”

Schamen voor armoede

Hofland, die zelf woont in Sint-Michielsgestel, is te spreken over hoe de stad zich inspant voor de minderbedeelde inwoners. ,,De gemeente heeft een mooi boekje uitgegeven, Arm in arm tegen armoede. Als je dan ziet hoeveel organisaties zich bezighouden met armoede... Quiet, Stichting Leergeld, het Jeugdfonds Sport & Cultuur enzovoorts. Gezamenlijk kunnen we veel betekenen. In Nederland leven één miljoen mensen onder de armoedegrens, dan weet je dat er in deze omgeving meer mensen onze hulp nodig hebben dan de 500 gezinnen die we nu helpen. Meld je, zou ik zeggen. Ik weet dat veel mensen zich schamen voor armoede, maar daar is de Voedselbank juist voor. Dit is een goedlopende Voedselbank, spullen die overblijven brengen we nu naar andere regio’s. We zouden hier dus nog veel meer mensen kunnen helpen dan we nu doen.”

Trots op...

,,Op wat we hier met alle vrijwilligers voor elkaar krijgen, ook dankzij al die leveranciers die producten beschikbaar stellen. Daarnaast weten we ons gesteund door ontzettend veel particulieren, bedrijven en instanties. Die steun is echt hartverwarmend. Kijk hier, een bord van de Willibrordkerk, 1000 euro hebben ze ingezameld en hier eentje van de brugklassers van het Sint-Janslyceum, bijna 4000 euro hebben ze voor ons bij elkaar gekregen. Mooi, hè?”