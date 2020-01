De stad van Loek de Graauw: ‘Carnaval is voor ons ideale teambuilding’

Zijn ouders woonden boven de zaak en De Graauw is opgegroeid in de binnenstad. ,,Dat was onze speelplaats, er was nog alle ruimte om te voetballen. Wat dat betreft is er veel veranderd. Zeker in het Jeroen Bosch-jaar waren er veel toeristen in de stad. Die kwamen dan wel voor de schilderijen, maar toch ook om de stad te zien. Dat maakt me heel trots. Zo druk als Parijs hoeft het ook weer niet te worden, maar je merkt wel dat we meer dagjesmensen trekken. Het terras is belangrijker geworden en er worden ook meer Bossche bollen besteld.”