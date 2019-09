De stad... van Lucas de Waard ‘Hier sta ik automatisch op de shortlist’

De afgelopen drie weken logeerde Lucas de Waard (35) in Laren. Hij paste op de honden van vakantievierende kennissen en kon zo tegelijkertijd rustig werken en inspiratie opdoen voor volgende producties. ,,Den Bosch is ook een rijke stad, maar hier is het veel bourgondischer en gezelliger. Het viel me steeds op dat de terrassen leeglopen tegen etenstijd, hier blijven we zo lang mogelijk zitten, als het even kan. Verder is alles wat je hoort en leest over het Gooi waar. Je ziet de roze polo’s op de witte broeken, oudere mannen in een sportauto met een jongere vriendin. Daar fietste ik dan doorheen op mijn vouwfiets. Voelde bijna als een statement.”



De Waard schreef en speelde onlangs de voorstelling Stil leven op Theaterfestival Boulevard, legt de laatste hand aan een musical en werkt momenteel aan een roman, zijn derde. Zou Laren met zijn werkzaamheden geen logischere standplaats zijn dan Den Bosch? ,,Schrijven kun je overal, dat maakt praktisch niets uit. Veel mensen uit mijn netwerk wonen wel in de omgeving van Amsterdam, dus dan zou ik dichter bij het vuur zitten. Aan de andere kant: je bent er met een uurtje, vaak merken ze niet eens dat ik in Den Bosch woon. En het heeft ook een voordeel om in de provincie te werken. Als er hier in de buurt een schrijver nodig is sta ik automatisch op de shortlist, want hoeveel literaire schrijvers heb je nou in Den Bosch? Niet veel, dus ik heb hier minder concurrentie.”