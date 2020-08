De stad van...Madeleine Matzer: ‘De Verkadefabriek vind ik waanzinnig’

DEN BOSCH - Madeleine Matzer is eigenaar en artistiek leider van MATZER Theaterproducties. ,,Als wij moeten stoppen is dat een klap voor de hele gemeente.”

,,Ook tijdens de coronacrisis is toch weer gebleken hoe veel waarde mensen hechten aan documentaires en films en hoe musea en voorstellingen werden gemist? Ik snap niet dat de culturele sector steeds zijn bestaansrecht moet aantonen”, zegt Madeleine Matzer (62). Ze is eigenaar en artistiek leider van MATZER Theaterproducties, dat haar thuisbasis heeft in de Verkadefabriek. Maar hoe lang de voorstellingen daar nog worden opgevoerd, is de vraag. Op de website valt sinds begin deze maand te lezen dat het voortbestaan wordt bedreigd. En dat is geen grootspraak, zegt Matzer. Ondanks een positief advies van het Fonds Podiumkunsten is het verzoek voor subsidie voor de komende vier jaar vanwege een gebrek aan budget niet toegekend, net als bij 71 andere theatergezelschappen.

‘Ik snap het echt niet’

,,Als wij moeten stoppen is dat een klap voor de hele gemeente, maar ook voor de Verkadefabriek, want wij zijn het huisgezelschap. Ik snap het echt niet. We worden gewaardeerd door publiek en partners, niet alleen wij, ook de andere theatergezelschappen die niet meer worden gesteund. Dat gaat om honderden banen. Al die mensen die op straat komen te staan, belanden in de WW of bijstand, terwijl de hele sector met 15,8 miljoen euro is gered", zegt Matzer.

,,Voor andere sectoren wordt zo een veelvoud uitgekeerd, terwijl kunst en cultuur zó zinvol is, een van de pijlers van de beschaving. Maar het lijkt alsof we niet gezien worden door de politiek. Dit is nog geen gelopen race. Ik hoop dat het, zeker ook met de steun van de gemeente en provincie, nog goed komt.”

Tijd voor een gespreksonderwerp waar Matzer vrolijker van wordt: de schoonheid van de stad. ,,Ik ben vier jaar geleden naar Maasbommel verhuisd, omdat ik in de natuur wilde wonen. Maar ik rij hier iedere dag weer graag naartoe. Als je dan het Bossche Broek ziet liggen en de kathedraal: adembenemend. Ik heb vlakbij de Moerputten gewoond, ook zo mooi. Den Bosch is zo’n mooie en fijne stad. Een stad die met onder meer Artemis en Boulevard zóveel cultuur huisvest. En ja, ik vind dat Matzer daar een onmisbare aanvulling op vormt.”

Trots op...

,,De Verkadefabriek vind ik waanzinnig. Ook na zestien jaar zijn ze nog altijd vooruitstrevend en inspirerend. Acteurs uit de Randstad die hier komen repeteren zeggen altijd: ‘Wow! Zoiets hebben wij niet.’ Het is echt uniek voor Den Bosch. Een mooie combinatie van kunst, cultuur en eten. Ik ben er trots op dat we daar met ons gezelschap gehuisvest zijn. Ik hoop dat dat ondanks alles wat er aan de hand is zo blijft.”