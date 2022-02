De stad van Marc Damen: ‘Prachtig hoe Den Bosch ’s ochtends tot leven komt’

Natuurlijk, hij is een vakman en ziet in ieder huis een uitdaging. Maar als Marc Damen (52) mag kiezen, is hij aan het werk in de binnenstad. ,,Daar wil ik over een paar jaar ook wonen. Ik ben een echt stadsmens. Ik heb graag mensen om me heen en zou niet ergens achteraf in een landhuis kunnen wonen. Ik begin altijd vroeg en dan vind ik het mooi om te zien hoe de stad tot leven komt. Om zeven uur is het nog donker en helemaal stil in de stad en langzaamaan komt er dan steeds meer leven op straat. Dat vind ik prachtig.”