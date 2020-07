De stad van Marc Eysink Smeets... ‘Effect Jeroen Bosch-jaar lijkt over de schutting gegooid’

,,Ik kan niet zo goed stilzitten en vind het belangrijk om de dingen die ik interessant vind te ondersteunen”, verklaart Marc Eysink Smeets (61) zijn sociale betrokkenheid. Naast zijn bedrijf MESSO (culturele projecten en communicatieadvies) heeft hij talloze bestuursfuncties bekleed.



Momenteel is hij onder meer voorzitter van Copernikkel en bestuurslid bij theatergroep Sally & Molly. ,,Zij maken theater voor de 'struikelende mens', voorstellingen over bijvoorbeeld seksuele intimidatie, borderline of verslaving en die spelen ze dan bij betreffende instanties. Dat vind ik interessant: kunst en cultuur toepassen in het sociale veld."

Eysink Smeets is twee jaar geleden verhuisd naar Boschveld, de wijk waar hij vroeger al werkte. ,,Boschveld maakt een enorme transitie door. Allerlei soorten mensen wonen door elkaar en er ontstaan steeds meer collectieve initiatieven. We hebben een klussendienst, boodschappenservice en iedere zondag is er een wereldkeuken, kan er eten worden besteld. Koerdisch, Oostenrijks, Libanees; van alles. Iedere week is er een andere chef."

‘Maar ik kan wel besturen’

Zo zijn er meerdere projecten ontstaan onder de vlag van Copernikkel, de sociale werkwinkel waar Eysink Smeets sinds maart voorzitter van is. ,,Ik vind het bij je verantwoordelijkheid horen om iets te doen voor je eigen omgeving. Een schroef indraaien is niet mijn grootste hobby, maar ik kan wel besturen, mensen bij elkaar brengen."



Dat doet Eysink Smeets graag voor culturele initiatieven. Wat dat betreft is hij de laatste jaren 'een beetje teleurgesteld' in de stad. ,,Het effect van het Jeroen Bosch-jaar lijkt over de schutting gegooid. Die grote uil moest snel weg bij het Wilhelminaplein, want daar zou van alles gebeuren. Het lijkt wel of de sporen van het jaar zo snel mogelijk uitgewist moesten worden.”

‘In Tilburg en Eindhoven bruist het meer’

,,Ja, de gemeente heeft wel het huis van Jeroen Bosch gekocht op de Markt en ik snap dat het eerst gerestaureerd moet worden, maar na drie jaar ligt er nog steeds geen fatsoenlijk plan. Ik vind de visie van het stadsbestuur niet zo inspirerend. In Tilburg en Eindhoven zijn vernieuwende festivals ontstaan en in Tilburg hebben de bewoners zelf een park ontwikkeld. Daar bruist het op dit moment meer. Maar dit moet geen klaagzang worden, ik woon hartstikke fijn in de stad. Alle ingrediënten zijn aanwezig, het is hier alleen niet heel spannend."

Trots op...

,,De kracht van deze stad is de samenwerking. Dat zag je in het Jeroen Bosch-jaar, maar ook in hoe nu de Bossche Zomer uit de grond wordt gestampt. Dan komen andere steden kijken hoe we dat voor elkaar krijgen. Het kán hier dus wel, we weten er alleen niet zo goed continuïteit aan te geven.”