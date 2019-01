De stad van... Mari van de Ven: 'Ik heb nog nooit gehoord dat iemand Den Bosch niet leuk vindt’

Wat vindt u van horeca in Den Bosch? Gemeente houdt groot­scheeps onderzoek

8:10 DEN BOSCH Wat voor soort horecagelegenheid bezocht u in 2018 in de gemeente Den Bosch? Wat vindt u van het aantal horecagelegenheden en de kwaliteit daarvan? Hebt u in 2018 een festival of evenement in Den Bosch bezocht? Alles wat er over horecabezoek te bedenken is, wil de gemeente weten. Vragen maar ook stellingen zoals ‘terrassen zouden alleen in de zomer moeten worden neergezet’ zijn uitgezet bij het zogenaamde digipanel.