De stad van Marlise Meulendijks: ’Jeroen Bosch is moeilijk te vertalen naar een tatoeage’

In de etalage staan kattenbeeldjes en de muren in het pand aan de Vughterstraat zijn licht. Als eigenaar Marlise Meulendijks (55) zegt dat we in een nagelsalon staan geloof je het ook, maar ze runt toch echt een tattooshop. ,,In een donker hok met harde muziek zou ik me niet prettig voelen. Ik ben meer van de bloemetjes. Er zitten ook stoere types in onze stoelen, maar ook die vinden het fijn dat het hier licht en rustig is."

Maagdelijke armen

Met haar jurk en maagdelijke armen is Meulendijks zelf ook niet het type dat je verwacht in haar branche. ,,Hiervoor heb ik 23 jaar getekend, ik maakte de sjablonen van stoffen. De laatste twaalf jaar zat ik achter de computer, op een gegeven moment was mijn lichaam op, kreeg ik RSI. Maar ik wil wel creatief bezig zijn. Tatoeëren kwam op mijn pad en dat is ook de droombaan voor iedereen die creatief is. Ik heb eerst met iemand meegekeken en toen geoefend op de benen van mijn man. Dat ging goed, ik heb een jaar vanuit huis gewerkt en toen deze winkel geopend."

Meer tatoeages

Dat is nu zes jaar geleden. Lucky Cat Tattoo zat de eerste twee jaar even verderop in de straat, daarna was een groter pand nodig. En nog altijd merkt Meulendijks dat de vraag naar tatoeages toeneemt. ,,Het is ongelofelijk, ik ben al aan het plannen voor 2021."

Zelf heeft ze overigens wel twee bescheiden lichaamsversieringen: een op haar voet en schouder. ,,Vind ik zelf altijd jammer als iemand er eentje op z'n schouder wil, want die zie je zelf niet."

Liever niet

Tatoeages die ze ook liever niet zet: figuurtjes uit de werken van Jeroen Bosch. ,,Die aanvragen kregen we in het Jeroen Bosch-jaar. Maar hij schilderde zulke kleine figuurtjes, dat is heel moeilijk te vertalen naar een tatoeage. Veel gefrutsel. Bij de expositie was zijn werkruimte nagebouwd. Hij schilderde in donkere ruimtes, zelfs met kaarslicht! En dan toch al die mooie kleuren en details, heel gaaf. Die man moet ontzettend goede ogen hebben gehad."

Liever tekent ze de Sint-Jan op een lichaam. ,,De skyline van de stad heb ik ook gemaakt en de draak al verschillende keren, die is populair. Is toch een herkenbaar symbool voor de Bosschenaar."

