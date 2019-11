De stad van... Mart Damen: ‘Ik heb hier altijd het gevoel dat ik op vakantie ben’

Zorgelijk tekort aan ‘militaire bouwers’; nieuwe opleiding op Lunettenka­zer­ne in Vught moet tij doen keren

12:00 VUGHT - Defensie kampt met een groot tekort aan genisten. De uitstroom is groot én er komen amper nieuwe ‘militaire bouwers’ bij. Een zorgelijke ontwikkeling volgens commandant Ton van Schadewijk. Een nieuwe opleiding moet het tij doen keren. ,,Dat is hard nodig, want zonder genisten kan het leger haar gevechtstaken niet uitvoeren.”