De stad van... Martijn van der Zande: 'Stad moet wel interessant blijven voor jongeren'

De Notre-Dame in Parijs had amper vlam gevat, of Martijn van der Zande (42) twitterde al een Bossche geschiedenisles de wereld in, inclusief tekening van de Sint-Jan die in 1584 in brand stond. ,,Ik werd gegrepen door de beelden in Parijs en dacht gelijk: dat is met de Sint-Jan toch ook gebeurd?" Je bent nou eenmaal Bosschenaar of niet.

Niet geheel toevallig zitten we op het terras van De Keulse Kar, op penaltyafstand van de kerk die de brand heeft overleefd. ,,Dit is een tweede huiskamer voor mij. Met carnaval draai ik hier plaatjes en tijdens Theaterfestival Boulevard heb ik hier altijd een talkshow."

Van der Zande is radioverslaggever bij de NOS. ,,Ik cross het hele land door en weet 's ochtends nooit waar ik naartoe ga, dat is het leuke en het is heel afwisselend. Ik deed verslag van de aanslag in de tram in Utrecht, vorige week stond ik in de kroeg voor Juventus-Ajax en sprak ik op straat studenten aan op hun watergebruik."

Doe lekker normaal

Hij is altijd in Den Bosch blijven wonen, behoudens een kort uitstapje naar Tilburg tijdens zijn studie. ,,Ik vind het gewoon een fijne, gemoedelijke stad. En van: doe maar lekker normaal. De hipsters hebben hier nog weinig voet aan de grond gekregen. De stad moet alleen oppassen dat het niet teveel achterover leunt. Den Bosch is nou eenmaal geen studentenstad, maar we moeten wel interessant blijven voor jongeren. In de Tramkade gebeurt nu van alles, maar het is afwachten wat de gemeente daarmee wil."

Van der Zande woont nu bij de Oosterplas, maar ziet zichzelf wel weer terugkeren naar het centrum. ,,Nu nog niet. Het is ontzettend duur en je kunt je auto nergens parkeren, daar word ik heel chagrijnig van. Bovendien is er nu nog een soort van drempel, wat betreft de horeca.” Die was er niet in zijn tienerjaren. ,,Toen ik veertien, vijftien was verhuisden mijn ouders naar de Clarastraat. Ik was net het stappen aan het ontdekken, dus dat was helemaal geweldig. 't Pumpke was mijn stamkroeg, dat was maar 300 meter lopen."

Trots op...