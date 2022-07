De stad van Martin Deenen: ‘Den Bosch is een soort openluchtmuseum’

Verniel­werk van ‘stel rotjong’ bij Sint Janspontje bijna hersteld

LIEMPDE - Het Sint Janspontje over De Dommel, onderdeel van een zeer populaire wandelroute langs De Maai en andere mooie wandelgebieden in Liempde, is weer eens uit de vaart. Opnieuw is het trektouw vernield door vandalen. Maar er is dit keer nog wat meer aan de hand.

11 juli