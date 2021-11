De stad Van Minou Smoorenburg: ‘De Bossche ondernemers gunnen het elkaar’

DEN BOSCH - Minou Kroezen-Smoorenburg is eigenaresse van Skin Care Center, de schoonheidssalon in de binnenstad van Den Bosch. ‘De binnenstad is al een dorp op zich’.

In de ene stoel worden de voeten verzorgd, in een andere de wenkbrauwen geëpileerd. Een vrouw steekt haar hoofd in een koker. ,,Met dit apparaat kunnen we foto’s en een huidanalyse maken, zo kunnen we zien welke huidproblemen in de toekomst kunnen spelen en daar vast op anticiperen”, vertelt Minou Kroezen-Smoorenburg (40).

Al op haar 21ste werd ze eigenaresse van Skin Care Center. ,,Ik was een soort manusje-van-alles in de salon. De eigenaar nam een huisverzorgingsmerk over en stopte met de zaak, hij vroeg of ik het niet wilde overnemen. Met behulp van mijn ouders is dat gelukt. Zij hebben een meubelwinkel, dus ik wist wel iets van ondernemen. Maar het is allemaal snel gegaan.”

Vaste klanten

Ieder jaar wordt de salon iets groter, ze besluit een tweede zaak te openen: pedicure- en manicuresalon Four-Teen. Sinds 2017 zijn die twee zaken samengesmolten in de vestiging aan het Klein Lombardje, tegenover het stadskantoor. ,,Deze plek bevalt heel goed. De meeste medewerkers werken hier al heel lang en we hebben veel vaste klanten, dat zorgt voor een gezellige en fijne sfeer.”

Appartementje of huis?

Ze is geboren in Den Bosch en werkt al twintig jaar in de binnenstad, maar Kroezen-Smoorenburg woont in Kerkdriel. ,,Ik dacht destijds: ik ga wonen in een appartement in de stad. Maar toen ontmoette ik mijn man, die had net een huis gebouwd in Kerkdriel en kreeg ik dus niet mee naar een appartementje. Maar het is ook fijn om naar huis te kunnen rijden, de binnenstad is al een dorp op zich. En Kerkdriel is zo dichtbij, als je wil kun je op de fiets.”

Avondklokrellen

Ze voelt zich helemaal thuis in de stad. ,,Ik ben er vaak tot ’s avonds laat, maar heb me nog nooit onveilig gevoeld. Ja, met die avondklokrellen was ik bang voor de salon, maar verder niet. Er zit altijd wel iemand in een café of mensen laten hun hond uit. Dat vind ik ook het mooie van deze stad: de vuilnisman die zwaait, de winkelier die de deur openhoudt en een kopje koffie aanbiedt. Ik was laatst in Amsterdam, daar is dat echt anders. Zakelijker, gereserveerder. Ik ben aangesloten bij SOSU, een netwerk van ondernemende vrouwen. Daar merk je hoe enthousiast iedereen is om te ondernemen en ik heb ook echt het idee dat ondernemers het elkaar hier gunnen.”

Trots op…

,,Laatst waren we op een koopavond in de stad. Mensen waren aan het winkelen, de Korte Putstraat zat helemaal vol, je zag over lachende mensen. Met al die lichtjes hangt er zo’n vrolijke sfeer. Dit is echt een heel fijne stad om te mogen ondernemen.”