De stad van ... Mirjam Wouters: 'Mooi dat je geschiedenis terugziet in de natuur'

DEN BOSCH - Mirjam Wouters is namens Staatsbosbeheer boswachter in onder meer het Bossche Broek en de Moerputten.

De natuurgebieden in het land zijn waarschijnlijk nog nooit zo populair geweest als in de afgelopen weken. Dat is in deze regio niet anders. ,,Parkeerplaatsen die anders nooit vol staan in het weekend, staan dat nu wel'', zegt boswachter Mirjam Wouters (40).

Drukte

,,Toen de piek in het aantal coronabesmettingen nog moest worden bereikt, was het opvallend rustig, maar de afgelopen weken is de drukte toegenomen. De mensen zien de natuur nu als een uitje. Op zich vind ik het fantastisch dat mensen de natuur opzoeken om hun hoofd leeg te maken, de rust opzoeken om zich weer op te laden.''

Maar dat heeft ook een keerzijde. ,,Ik heb het nu wel drukker, ja. Eerst waren we vooral bezig met de natuur, nu meer met de mensen. Je kijkt of er nieuwe paadjes ontstaan en of het niet te druk is. Je bent meer in contact met de politie en gemeente en loopt op een andere manier door het gebied. Je ziet dat mensen hun auto zo dicht mogelijk bij een parkeerplaats kwijt willen, dat levert onveilige situaties op en het gevaar van mogelijke groepsvorming. Het zou fijner zijn als mensen op de fiets komen of dan doorrijden tot ze een minder drukke parkeerplaats hebben gevonden.''

Lege blikjes

Bovendien laat niet iedereen de natuur even netjes achter. ,,We zien meer lege blikjes en mensen die hun spullen van bijvoorbeeld McDonald's uit de auto gooien. En we zien vieze zakdoekjes, met name achter de bosjes. Dan denk ik: kom op, je bent wel in openbaar gebied, dan gedraag je je zo toch niet?'', zegt Wouters, die actief is het Engelenmeer, het Bossche Broek en de Moerputten.

,,Ik merk nog steeds dat mensen de Moerputten niet goed kennen. Het industriële erfgoed, met de historische spoorbrug, in combinatie met de hooilanden vind ik echt heel bijzonder. Het Bossche Broek blijft ook prachtig, met het uitzicht op de stadswal en het historische centrum. Andere steden hebben zulke gebieden dicht gebouwd, heel mooi dat het hier behouden is gebleven.”