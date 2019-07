De stad van... Miron Hageman: ‘Het was echt een avontuur om de film te maken’

,,Het is vreselijk spannend, maar wel leuk. Het was een echt avontuur”, zegt Miron Hageman. Ze speelde al in toneelvoorstellingen, muziekvideo’s en in een musical, maar op haar 43ste maakt ze haar debuut op het witte doek. ‘Perfect Cadeau’ draait deze maand in de Bossche Verkadefabriek. Hageman noemt het een tragikomedie. ,,Het gaat over een familiediner, een vete tussen drie broers die wordt uitgevochten op de veertigste verjaardag van mijn personage. Terwijl ze eigenlijk wilde vertellen dat ze zwanger is.”



Er spelen voornamelijk Bossche acteurs in de film en er is gedraaid in Den Bosch en Vught. Bij de totstandkoming van Perfect Cadeau is gebruik gemaakt van de zogeheten Meisnertechniek. ,,Er was geen script, we zijn vanuit de improvisatie gaan werken. Vanaf dat punt zijn de scènes uitgeschreven. Dat zie je terug in de film en ja, ik vind ’m heel mooi geworden. Ik ben er trots op.”