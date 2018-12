De Stad van Noëlle Aufdermauer: ‘Ik mis een club voor 18-plussers in de stad’

Een groot Oktoberfest, helemaal op haar eigen manier georganiseerd. Dat zou Noëlle Aufdermauer na haar opleiding graag eens realiseren. ,,Ik had helaas geen kaarten voor het feest op de Parade”, zegt de tweedejaars studente Marketing, Communicatie en Evenementen op het Koning Willem I College in Den Bosch. ,,En dan móét iedereen verkleed, er komen topartiesten als De Alpenzusjes en Snollebollekes en is er natuurlijk héél veel bier.”

Haar voorliefde voor het Oktoberfest is een uitvloeisel van haar achtergrond. ,,Ik ben geboren en getogen in Den Bosch, maar heb wel een Zwitserse vader. Bij de feesten in Duitsland ben ik nog niet geweest, maar ik ga wel ieder jaar skiën in Zwitserland. Het après-skiën vind ik echt heel gezellig.”

Op haar blauwe blouse staat ‘evenementenbureau’. Dat brengt ze komende donderdag en vrijdag in de praktijk met haar klasgenoten. Eerst zamelen ze geld in voor Serious Request, de jaarlijkse inzamelingsactie van 3FM.

In stadsherberg ’t Pumpke houden Noëlle en haar klasgenoten een feest met dj’s uit de regio, Glow In The Dark. De entreegelden (vijf euro) worden geschonken aan Serious Request.

Een dag later staan de studenten van het KW1C op het Bosch’ Winterparadijs met verschillende kraampjes. ,,Dat doen we anders altijd op school, maar dit jaar kunnen we het combineren met het Bosch’ Winterparadijs. Verschillende studenten hebben ook meegeholpen met het opbouwen.”

Toevallig komt ze dan twee dagen achter elkaar op de Parade. ,,In Den Bosch heb je veel leuke restaurants en kun je in de zomer lekker op het terras zitten, maar ik mis wel een club voor 18-plussers. Negen van de tien tenten zijn klein. Het staat hutjemutje, er wordt alleen Nederlandstalige muziek gedraaid en er komen veel zestienjarigen.”

