De stad van Patrick Leenders: 'De mentaliteit van de Bosschenaar in deze tijden doet me goed’

DEN BOSCH - Patrick Leenders is oud-raadslid en bedrijfsleider van De Dobbelsteen, de spellenspeciaalzaak in de Vughterstraat.



"Ticket to Ride Europe bewijst zich al tien jaar, maar De Taveernen van de Oude Stad is nieuw, daarin run je je eigen kroeg", antwoordt Patrick Leenders (46) op de vraag welk gezelschapsspel hij kan aanraden. "Het spel is een mooie combinatie van tactiek en geluk."

Puzzels doen het goed

Spelletjes zijn in populariteit gestegen nu we allemaal meer thuis zijn dan voorheen. "Ook de puzzels doen het goed. Die van Jan van Haasteren krijgen ze gewoon niet aangeleverd. Heel bijzonder." Toch heeft ook De Dobbelsteen omzet ingeleverd. "Er worden minder cadeaus gekocht en we hebben hierboven een speelruimte die regelmatig vol zat. Vlak voor de crisis zaten er 45 man voor een toernooi. Dat is weggevallen, maar gelukkig konden we openblijven, we mogen dus niet klagen."

Leenders is bij toeval terechtgekomen in de spellenspeciaalzaak, die acht jaar geleden verhuisde van de Hinthamerstraat naar de Vughterstraat."Ik heb audiovisuele productie gestudeerd, heel iets anders inderdaad. Daarna werkte ik via het uitzendbureau op een postkamer, ter overbrugging naar een andere baan. In de pauze liep ik altijd naar de spellenwinkel. Ik ben liefhebber van Star Wars en spaarde in die tijd ook alle spellen en kaarten. Omdat ik er zo vaak was werd me gevraagd of ik er wilde werken."

Dat doet hij nu dus nog steeds, al is het dienstverband wel onderbroken. "We hebben een paar jaar op Aruba gewoond. Mijn vrouw kreeg daar een baan aangeboden in het onderwijs, toen heb ik gewerkt als duikinstructeur.”

Volledig scherm Patrick Leenders van Spellenspeciaalzaak De Dobbelsteen. © BD

Tot twee jaar geleden was Leenders raadslid namens GroenLinks. "Dat was een mooie periode die van mij best langer had mogen duren. Toen heb ik echt gezien hoeveel mensen betrokken zijn om Den Bosch een mooiere en socialere stad te maken. Je ziet dingen en komt op plekken die je anders niet te zien krijgt, want als raadslid ben je overal welkom. Copernikkel vind het mooiste voorbeeld, de fietswerkplaats in Boschveld. Prachtig wat ze daar doen, hoe zo'n project de samenhang in de wijk kan vergroten. Daar zijn echt veel mensen bij betrokken."

