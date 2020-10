De stad van Paul Leeyen: ‘Bourgondisch schrijf je hier met een hoofdletter B’

DEN BOSCH - Paul Leeyen is eigenaar van de Bossche cafés Proeflokaal ‘t paultje en Thornbridge. ,,Er is geen stad ter wereld die meer thuis ademt dan Den Bosch.”

,,Ik heb een jaar op kantoor gewerkt, maar dat was niks voor mij”, zegt Paul Leeyen (32), zittend op de gloednieuwe en meterslange hoekbank in Thornbridge, zijn Engelse pub aan de Bossche Koninginnenlaan. ,,Laat mij maar ’s avonds en ’s nachts werken en lekker met mensen bezig zijn.”

‘Zelfs de hond gaat mee’

Leeyen is ook eigenaar van Proeflokaal ‘t paultje, dat weer een heel andere zaak is dan Thornbridge. ,,Acht jaar geleden begon ik ‘t paultje. We schonken bier uit Australië, Rusland, België; echt van overal. Maar het is een klein zaakje en al snel vol, terwijl de vraag naar speciaalbier bleef groeien. Na anderhalf jaar zocht ik dus al naar een tweede locatie.’’

,,Ik vind Thornbridge een van de mooiste brouwerijen en ik ben gek op de Engelse pubcultuur. Daar gaan hele gezinnen ‘s middags al naar de pub, zelfs de hond gaat mee. De kroeg maakt echt wezenlijk onderdeel uit van het dagelijks leven. In Den Bosch ook wel, maar op een andere manier.”

Geboren in Biezenmortel

Leeyen is geboren en getogen in Biezenmortel. ,,Ik heb altijd geroepen dat ik nooit in de stad ging wonen, maar ik ging naar de middelbare school in Vught en dan gaat iedereen op stap in Den Bosch. Vanaf de eerste dag heb ik mijn hart verpand aan de stad. Ik woon hier nu dertien jaar en wil nooit meer weg. Den Bosch is niet echt een stapstad, maar bourgondisch borrelen schrijf je hier met een hoofdletter B. Een hapje, een drankje en slappe klets, daar houd ik van.”

Voor jongeren

Ondanks het feit dat hij werkweken maakt van honderd uur, komt Leeyen ook graag in andere cafés in de binnenstad. ,,Daar zie je weer een andere mix van mensen dan in mijn zaken, vind ik prachtig om te zien. Zet me maar neer in een hoekje met een glas bier en dan heb je geen kind aan mij.”

Wel zou Leeyen graag zien dat er meer wordt geïnitieerd voor jongeren. ,,We hebben met onder meer de opera op de Parade en Jazz in Duketown geweldige evenementen, maar voor de jongeren zijn die er minder. Het is al wel beter geworden en de jongens van SMÈRRIG doen het goed, maar op dat gebied is nog een slag te winnen.”

Trots op...

,,Er is geen stad ter wereld die meer thuis ademt dan Den Bosch. Dat hebben we toch maar voor elkaar gekregen met alle 150.000 inwoners. Als ik op de A2 bij Amsterdam ‘s-Hertogenbosch op de borden zie staan, geeft me dat zó’n fijn gevoel. Het gevoel van thuis.”