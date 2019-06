De stad van... Perry Stuiver: ‘Natuurlijk kunnen we het Songfestival aan’

Perry Stuiver (60) neemt op het terras afscheid van bekenden buiten de stad. ,,Vaker naar Den Bosch komen, hè. En ik durf het gewoon te zeggen: dit is de mooiste stad van het land.” Hij zegt het met een stelligheid die geen enkele ruimte laat tot twijfel. Vanochtend was hij op het mediapark in Hilversum, straks navigeert hij zijn auto naar Eindhoven. ,,Ik kom in heel veel steden, dus ik weet waarover ik het heb. Den Bosch heeft een écht centrum, er is voor iedereen iets. De Sint-Jan natuurlijk, daar kom ik zelf iedere week. Een prachtig museum, ik ga altijd naar het voetbal en basketbal, dat gaat allebei ook weer naar een hoger niveau. Ook voor jongeren is er genoeg te doen. De jongens van Smèrrig zijn goed bezig. Mijn kinderen zijn in ieder geval vol lof.”



Stuiver is dj en vertegenwoordiger van muziekbedrijf Xenox. Vorige week stond hij zoals ieder jaar met de Toppers in de Johan Cruijff Arena. Hij verzorgt de muziek voor- en achteraf. ,,Het is het mooiste feest en ik vind het een eer om te doen, maar ik ben maar een speldje in het geheel. Het maakt me ook niets uit of ik nu in de Arena sta, of hier in het Hart. Dit was mijn eerste klant. Daarna draaide ik in de Castell en Galaxy. Zelf draaien blijft het mooiste wat er is.”