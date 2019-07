De stad van Peter Stolzenbach: ’Den Bosch is net een groot dorp’

Peter gaat geregeld naar de bloemenveiling en moet voor afspraken de stad uit. Dan merkt hij hoe er over Den Bosch wordt gesproken. ,,Leuke stad, daar is altijd iets te doen, hoor ik altijd. En we liggen lekker centraal. Mijn kinderen zeggen dat alles waar je graag wil zijn, binnen een uur van de stad ligt. Dat gaat vaak wel op. Het is hier gemoedelijk, iedereen kent elkaar wel op een bepaalde manier. We staan met elkaar in verbinding. Ik ben vaak op pad met een collega uit Tilburg, die zegt dat ook altijd. Als we ergens zijn kom ik vaak bekenden tegen, hij nooit.”

Het tuincentrum aan de Graafseweg bestaat zestig jaar. ,,In maart hebben we het gevierd met een receptie, met koffie en gebak. Konden ze ons moeder feliciteren. Dat hebben 600 mensen gedaan.” De ligging van Groenrijk is bijzonder, zo verscholen achter een straat. ,,De opa van mijn vader, zo ver gaat het al terug, had een stukje grond. Daar werd toen de Heilig Hartenkerk gebouwd, dus kreeg hij een ander stukje grond. Dit was nog polder. Eerst is mijn vader een kwekerij begonnen en uiteindelijk werd het een tuincentrum zoals het nu is.”