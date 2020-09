De stad van... Pieter Verhoeven: 'De Helftheuvel is net een grote markt’

Toen Pieter Verhoeven (59) zich in 1999 met zijn slagerij vestigde in winkelcentrum De Helftheuvel, bestierde hij ook een zaak in Tilburg. Maar twee winkels bleken te veel van het goede. ,,Toen heb ik voor Den Bosch gekozen, want dat vind ik een leukere stad. Met ook meer uitstraling, kijk alleen maar naar het Provinciehuis en de Sint-Jan. De mensen zijn heel direct, zeker de oude Bosschenaren. Ik vind het leuk om daarmee te sparren in de winkel."

Overkapping groot voordeel

Verhoeven maakte de grote transformatie van de passage, met de overkapping, net mee. ,, Dat is een groot voordeel, dat sindsdien alles overkapt is. Daarom hebben we ook geen last van de stad. Dit is een boodschappenwinkelcentrum, naar de stad ga je voor de 'fun', voor een kopje koffie enzo. Dat is heel anders. Nee, ik vind dit echt een heel gezellig winkelcentrum. Ook met de winkeliers onderling. Het is net een grote markt, met al die open rolluiken. We zijn bijna 24 uur per dag bezig, 's morgens om vijf uur begint het weer."

Eerste prijs

Verhoeven won eerder dit jaar de eerste prijs bij de Europese slagerswedstrijd La Confrérie des Chevaliers du Goûte Andouille de Jargeau, op het onderdeel bereiding vleeswaren en salades. ,,Meedoen aan zulke wedstrijden helpt bij de verbetering van onze producten. Daar zijn we altijd mee bezig. Duitsland is een grote speler op de vleesmarkt, daarom gaan we daar ook regelmatig kijken bij collega's."

Moment om te verhuizen

Wat Verhoeven beroepsmatig al eerder deed, Tilburg inruilen voor Den Bosch, heeft hij drie jaar geleden ook privé gedaan. ,,Ik kom oorspronkelijk uit Biezenmortel, daar is alles op Tilburg gericht. Onze twee dochters, mijn trots, trokken al meer naar Den Bosch en hier hebben we natuurlijk de slagerij, dus dat was het moment om te verhuizen. We wonen in het Paleiskwartier. Tegen de natuur van de Gement aan en via de Paleisbrug staan we zo in de stad. Ja, het bevalt heel goed."

Verhoeven heeft zich verbaasd over het volume van de binnenstad. ,,Het centrum is eigenlijk vrij klein. Compact en heel gezellig. Je hebt ook veel kleine natuurgebieden in en rond de stad, overal watertjes. Dat vind ik heel mooi."

Trots op...

,,De regionale functie van de Helftheuvel. Het is veel meer dan alleen geld verdienen, de mensen moeten er zich ook prettig voelen. Wat dat betreft hebben we een belangrijke functie, niet alleen voor Den Bosch, maar voor de hele omgeving. Ik ben er trots op hoe dat wordt ingevuld."