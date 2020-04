De stad van René Valk: ‘Het is met de trein altijd fijn binnenkomen in Den Bosch’

,,Dit is ook een virus", zegt René Valk (43). Maar hij heeft geen gezondheidsklachten en al helemaal geen behoefte aan een medicijn of vaccin. Hij doelt op zijn liefde voor modeltreinen, al jong overgedragen van vader op zoon. ,,Het begon met een van Sinterklaas gekregen doos. Tijdens mijn studie had ik er minder tijd voor, daarna begon het al snel weer te kriebelen."

Samen bouwen



Het is een hobby die deze quarantaineperiode uitstekend van pas komt. "Ik heb op zolder een baantje staan, maar die gelegenheid hebben niet alle leden", zegt de voorzitter van de ModelSpoorGroep 's-Hertogenbosch. ,,Veel mensen hebben het beeld dat wij alleen treintjes op zolder hebben staan, maar het mooie van deze hobby is ook juist om met elkaar aan een baan te bouwen. We gaan vaak naar tentoonstellingen en beurzen, dat is minstens net zo leuk. Ervaringen uitwisselingen, elkaar enthousiasmeren."

De leden van de verenging komen normaal gesproken dinsdag- en donderdagavond samen in het clubhuis in de Maaspoort, soms ook in het weekend. ,,Doordeweeks bouw je aan de baan, op zondag laten we alles rijden. Kun je genieten van wat je maakt."

Zichtbaarder in de stad

Valk is sinds anderhalf jaar voorzitter van de ruim veertig jaar bestaande club. Hij is zelf lid sinds 2006. ,,In de jaren tachtig en negentig zijn er grote beurzen geweest in de Brabanthallen. Het is wel een wens om weer wat zichtbaarder te zijn in de stad."

Valk werkt in de IT als beheerder. ,,Die technische kennis komt van pas bij de treinen, want ook daar staat de techniek niet stil. Denk aan het besturen van de treinen met de computer en het aansturen van de dag/nachtverlichting."

Hoe kijkt de treinkenner naar het Bossche station? ,,Daar hebben we een paar varianten van nagebouwd in ons clubhuis. Het is jammer dat een deel van het oude station ooit is platgegooid, maar op de perrons heb je nog wel originele elementen. Daar is een modern jasje omheen gebouwd, met een mooie brug over de sporen. Mooi en licht. Het is met de trein altijd fijn binnenkomen in de stad."

Trots op...