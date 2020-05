De stad van Renske Wolfs: ‘Je ziet deze periode weer wat muziek met mensen doet’

DEN BOSCH: ,,We hebben al een paar buitenconcerten gegeven bij bejaardencentra en dan zie je weer wat muziek met mensen doet”, zegt muziektherapeut Renske Wolfs (39). Daardoor is ze deze periode extra verguld met haar beroep. ,,Of je nu wilt of niet: muziek roept altijd emotie op. Het maakt je blij of verdrietig en het is in ieder geval een uitlaatklep.”

Vandaar dat haar therapie aanslaat bij mensen met minder talent om te praten. ,,Ik werk voornamelijk met dementerenden, kinderen met autisme, gehandicapten en mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Praten is juist hun beperking dus dat heeft, zoals bij reguliere therapie, niet zoveel zin. Zij kunnen zich makkelijker uiten via muziek”, zegt Wolfs, die ook actief is voor Papageno, de stichting van Jaap van Zweden.

Sinds een jaar of vijf geeft Wolfs leiding aan H@rrie, het (vrouwelijk) buurtkoor van de Muntel dat om de week samenkomt in De Stijl. ,,Dat is opgericht door een vrouw die niet werd geaccepteerd bij een koor. Tegen veel leden is als kind gezegd: ‘Playback jij maar’ of ‘Ga jij maar achteraan staan’. Het zijn ook niet de beste zangeressen, maar ze zingen wél graag.

Quote Den Bosch is vooral een gemixte stad. Je hebt de mensen die bij een carnavals­ver­e­ni­ging spelen, de liefheb­bers van het levenslied en de mensen die in een bandje spelen. Daar is allemaal ruimte voor. Renske Wolfs, Muziektherapeut ,,Ze moeten wel een bepaalde drempel over. Door de opmerkingen in hun jeugd zijn ze bang geworden om te zingen. Maar als je durft, zing je minder snel vals, is mijn ervaring. Dat doe je juist als je je inhoudt.”

Ja, ze vindt Den Bosch een muzikale stad. ,,Zeker, je hebt veel muzikale initiatieven. Ik vind dit vooral een gemixte stad. Je hebt de mensen die bij een carnavalsvereniging spelen, de liefhebbers van het levenslied en de mensen die in een bandje spelen. Daar is allemaal ruimte voor.”

Die diversiteit ziet ze terug in alle lagen van de stad. ,,Er is veel historie, maar tegelijkertijd zijn er ook nieuwbouwwijken en is er veel natuur. Die verschillende aspecten zie je terug bij de inwoners. Je hebt de échte Bosschenaren, maar ook veel import. Al die verschillende mensen gaan prima samen, dat zie ik ook in mijn eigen wijk, de Muntel/Vliert. Dat vind ik mooi.”

Trots op...