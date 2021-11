De Stad Van Rob Koesen: ‘In de stad loop je niet langs elkaar zonder te groeten’

DEN BOSCH - Rob Koesen is eigenaar van Fysiotherapie Koesen, de praktijk in de Verwersstraat in Den Bosch. ,,Dat is een van de mooiste straten van de stad geworden.”

Hij is opgegroeid in de Hinthamerstraat en werkt al decennia in de Bossche binnenstad, maar dat hoor je niet aan Rob Koesen (61). ,,Mijn moeder komt uit Haarlem en ze zeggen altijd dat ze daar accentloos Nederlands spreken”, is zijn eigen verklaring. Sinds 1985 werkt hij als fysiotherapeut, vier jaar later nam hij de praktijk in de Triniteitstraat over, die vervolgens snel verhuisde naar de Verwersstraat.

Elkaar bij de voornaam kennen

,,Voor de bekkenfysio komen ze van heinde en ver, verder heb ik vooral patiënten uit Zuid en de binnenstad. Jonge gezinnen, ambtenaren, horecapersoneel en veel retailers. Zo krijg ik veel mee van wat in de binnenstad gebeurt. Als je elkaar bij de voornaam kent, leef je met elkaar mee. Bovendien kom ik zelf ook uit het winkelmilieu, mijn vader had een sportzaak in de binnenstad. Soms komen hier nog oudere patiënten die er klant zijn geweest.”

Quote Voor de bekkenfy­sio komen ze van heinde en ver, verder heb ik vooral patiënten uit Zuid en de binnenstad Rob Koesen

Interesse om de sportwinkel over te nemen had hij niet. ,,Mijn jongste broer heeft het geprobeerd, maar rond 1996 is de zaak gesloten. Grote ketens als Intersport en Perry Sport kwamen op in die tijd, het was een brug te ver om daarmee de strijd aan te gaan.”

Volledig scherm Fysiotherapeut Rob Koesen is dus geboren en getogen in de binnenstad, maar hij woont alweer twintig jaar in Esch. ,,De Bossche binnenstad is ook net een dorp, dus wat betreft zie ik veel gelijkenissen.'' © Roel van der Aa

Als kind is Koesen actief in de kerk. ,,Tijdens mijn lagere schooltijd was ik misdienaar. Mijn vader deed veel in de Sint-Jan, mijn oudere broers waren daar misdienaar, mijn jongere broer en ik in de St.-Josephkerk, dat nu de Orangerie is. Dat was de laatste fase van het rijke katholieke leven, ik heb nog meegemaakt dat de kerken zelfs doordeweeks vol zaten.”

Quote Ik heb nog meegemaakt dat de kerken zelfs doorde­weeks vol zaten Rob Koesen

Dorp in de stad

Koesen is dus geboren en getogen in de binnenstad, maar hij woont alweer twintig jaar in Esch. ,,De Bossche binnenstad is ook net een dorp, dus wat betreft zie ik veel gelijkenissen. Je kunt niet langs elkaar lopen zonder te groeten. Dat kleinschalige karakter vind ik fijn. Ik mis de stad wel, het was ook altijd de bedoeling om terug te verhuizen, maar als ik de ontwikkeling van de huizenmarkt zie weet ik niet of we over tien jaar in staat zijn iets te kopen in de binnenstad.”

Trots op…

,,Hoe de Verwersstraat zich heeft ontwikkeld. Toen ik op de lagere school zat en we naar deze kant van de stad moesten, liepen we nooit door de Verwersstraat, maar altijd door de Peperstraat. Het was een soort achterbuurt. Ook nog in de jaren tachtig was er veel verkrotting en nu is het een van de mooiste straten van Den Bosch geworden. Ik ben er heel trots op dat ik daar al zolang actief ben.”