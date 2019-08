DE STAD VANSimon Zijlemans is presentator en verslaggever voor de voetbalprogramma's op RTL. ‘FC Den Bosch is de mooiste kutclub van de wereld’.

Of zijn werk hem nou in Bernabéu, Old Trafford of De Kuip brengt; Simon Zijlemans (34) vindt het allemaal even prachtig. Maar geen enkele voetbaltempel heeft op hem hetzelfde magische effect als De Vliert. Het maakt niet uit welke Europa Cup-wedstrijd hij aan elkaar praat op RTL7. Krijgt hij ook maar de kleinste kans om over zijn clubje te beginnen, dan kopt hij die voorzet snoeihard binnen.

,,FC Den Bosch is de mooiste kutclub van de wereld. Er is altijd wel iets. Die soap rond de overname van Kakhi. Ik had al kaarten voor de Champions League voor over twee jaar, maar dat gaat helaas niet door. Een hele tribune die een jaar wordt gesloten: dat verzin je toch niet? Die kwartfinale in de beker tegen VVSB, je denkt: dit is ónze kans, maar dat gaat dan toch helemaal mis. Dat er niet gespeeld kan worden omdat het kunstgras kapot is. Je kunt zo tien voorbeelden noemen die nergens voorkomen, alleen bij FC Den Bosch. Dat zegt alles."

Razende reporter

Zijlemans was voorheen razende reporter in de talkshow van Johan Derksen en Wilfred Genee. Nadat zij overstapten naar Veronica presenteert hij de analyses rond Europa League-duels en maakt hij interviews voor VTBL, het voetbalplatform van RTL. Dat was ook de naam van de door Humberto Tan gepresenteerde voetbalshow op zondagavond. Daarin had Zijlemans ook een grote rol, maar tot zijn spijt is de show dit seizoen niet teruggekeerd op de buis. Wel schuift hij regelmatig aan bij RTL Boulevard om het voetbal- én gamenieuws te duiden. ,,Leuk programma om voor te werken. Het ene moment gaat het over de serieuze misdaad, dan over de zieke hond van Gordon. Het schiet alle kanten op, dat vind ik mooi."

Zijlemans woont overigens in Rosmalen, maar stelt zich overal voor als Bosschenaar. ,,Dat ben ik, 100 procent." Hij wil gelijk even afrekenen met een hardnekkig misverstand. ,,Rosmalen is Den Bosch, hoor. Ik word moe van mensen die zeggen dat dat niet zo is. Ik heb niet alle geschiedenisboeken doorgenomen, maar Rosmalen is gewoon onderdeel van Den Bosch, net zoals de Maaspoort en de Aawijk dat zijn."

Trots op...