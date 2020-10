De stad van Sjef Jansen: ‘Geen week voorbij dat er geen ooievaar buiten hangt’

,,We zijn de langst bestaande kapsalon van Den Bosch, daar zijn we heel trots op”, zegt Sjef Jansen (71). 87 jaar staat er op de teller. Al die tijd is de zaak gevestigd aan de Citadellaan, sinds 2012 in appartementencomplex De Cavelier. ,,Vroeger gingen de mensen naar ‘Nolleke’ Jansen, mijn vader. Ik knip vanaf mijn zestiende, 44 jaar geleden heb ik het overgenomen.”

Stoppen? Geen denken aan

In datzelfde jaar trouwde hij met Nel, die ook nog steeds in de kapsalon staat. Ondanks hun pensioengerechtigde leeftijd is stoppen nog geen optie. ,,Ik doe het iedere dag nog met veel plezier, wat moet ik de hele dag thuis doen? We hebben een mooi en vast team. Tegenwoordig heb je op iedere hoek van de straat een kapsalon, daarom ben ik er blij mee dat we het al zolang volhouden. Doen we ook ons best voor. Iedere drie maanden laten we ons bijscholen met het hele team.”

Jansen heeft veel vaste en trouwe klanten, maar de bouw van de Cavelier heeft zijn zaak een impuls gegeven. ,,Dit complex is neergezet in de crisisjaren, toen het oude blok werd platgegooid dacht ik wel even: wat moet er van terechtkomen? Maar een pluim voor de architect, hoor. Het heeft veel jongelui aangetrokken, er gaat geen week voorbij dat er geen ooievaar buiten hangt. De Muntel en Vliert zijn de laatste jaren sowieso erg verjongd. Dat heeft ons ook jong bloed gebracht.”

Misschien is Jansen ook wel zo enthousiast over het uiterlijk van de Cavelier omdat hij genoeg voorbeelden ziet van hoe het in zijn ogen niet moet. ,,Het pand van ABN Amro in de Visstraat, met die lelijke pilaren in de weg, hoort daar niet. Zoals dat hypermoderne architectenbureau in de Brugstraat beter past in het Paleiskwartier, niet tussen de monumenten. Dat vind ik zonde, net als die autogarage aan de overkant van de straat, aan de voet van de brug. Mensen komen zo al veertig jaar de stad binnen, dat pand is toch geen gezicht? Daar had de gemeente wel iets aan mogen doen", zegt hij.

Om er vervolgens aan toe te voegen: ,,Aan de andere kant: we moeten wel iets te zeuren hebben, hè. Ik ben een trotse Bosschenaar en het is hier heerlijk wonen. Ik moet de gemeente wel een compliment geven qua groenvoorzieningen. De lanen die zijn aangelegd en alle parken liggen er schitterend bij.”

Trots op...

“De Sint-Jan. Ik weet dat iedereen dat zegt, maar wij zijn er getrouwd, de kinderen zijn er gedoopt en begrafenissen in de familie vinden daar ook plaats. Het is voor ons dus een heel belangrijk gebouw.”