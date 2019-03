De stad van... Sjef Rijkers: ‘Pas als de wagen veilig binnen is pak ik mijn eerste biertje’

Niemand wil het zijn tijdens carnaval, maar Sjef Rijkers (65) is het toch echt. De Bob. Al 26 jaar rijdt hij tijdens de optocht de wagen van ’t Heuveltje. ,,Toen ik begon vroegen ze me of ik een flesje bier wilde. Maar ik drink helemaal niets tot de wagen weer veilig binnen staat. Waar iedereen een half jaar aan heeft gebouwd, kan ik in één klap naar de knoppen helpen. Dat wil ik niet op mijn geweten hebben.”



Daarnaast heeft hij sowieso alle focus nodig om de wagen te besturen. ,,We hebben al de grootste, breedste en de langste wagen gehad. Dan roepen ze: ‘Sjef, even achteruit’, maar dat gaat niet zo makkelijk. Er lopen ook altijd een paar mensen naast me, dat zijn mijn ogen, want ik kan zelf niet achteruit kijken.”