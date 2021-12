De Stad Van Stefan Niesten: ‘Waar je ook bent: iedereen vindt dit een gezellige stad’

,,Ik vind het heel mooi dat de tassen in Den Bosch worden gemaakt”, zegt Stefan Niesten (37), eigenaar van het platform Oudetennisballen.com.

Op tafel de nieuwste aanwinsten van zijn bedrijf, tassen gemaakt van winddoeken die voorheen langs tennisbanen hingen. ,,Ik was bij de drukker waar ik altijd stickers laat maken voor onze inzamelingsemmers, daar hadden ze een tas die gemaakt was van oude reclamebanners. Dat bracht me op dit idee, want er zijn zo’n 1700 tennisparken in Nederland, die vervangen om de vier jaar hun winddoeken. Dat is een heleboel afval.”

Speelgoed voor de hond

Er zijn drie verschillende tassen: een boodschappen-, strand- en toilettas. Ze worden in elkaar geknutseld in het zuiden van de stad, in de werkplaats van Tas met een boodschap.

De tassen liggen in het verlengde van de inzameling van gebruikte tennisballen. ,,Ik was ergens op bezoek en zag een blik tennisballen liggen. Bleek dat die nieuwe ballen puur als speelgoed werden gebruikt voor de hond. Ik was toen, in 2015, manager bij Bastion Baselaar en zei: ‘Bel me de volgende keer, we hebben duizend gebruikte ballen liggen waar niks mee wordt gedaan’. Ik kwam erachter dat je nergens gebruikte tennisballen kon kopen.”

‘Aan die ballen doen we zelf niks’

Inmiddels sturen 330 verenigingen hun oude ballen op, iedere maand krijgen duizenden ballen zo een tweede leven. Het magazijn wordt beheerd door het HUB Stedelijk VSO in Rosmalen, een school voor speciaal onderwijs. ,,Dat is mooi, een gedeelte van de inkomsten gaat naar het gehandicaptentennis. Maar aan die ballen zelf doen wij niets, ik vind het leuk om met die tassen echt iets nieuws te creëren.”

Want Niesten is creatief. In huis hangen vergrote en zelfgemaakte foto’s van reizen naar Azië en Zuid-Amerika, maar trotser is hij op zijn Bossche versie van de beroemde rode fietsfoto uit Amsterdam, het cliché dat te koop is bij Ikea en in talloze Hollandse huiskamers hangt. ,,Ik wilde ’m eigenlijk maken bij de Smalle Haven, daar heb je van die pittoreske lampen. Op de terugweg reed ik over de brug op de Citadellaan en keek ik over de Aa, dat plaatje was eigenlijk nóg mooier.”

Het eindresultaat liet hij uitvergroten op canvas, hij heeft nou eenmaal liever een Bossche foto aan de muur dan een Amsterdamse. ,,Ik ben hier getogen, woon er al mijn hele leven. Den Bosch mag er zeker wezen, hè.”

Trots op…

,,Waar je ook bent, iedereen zegt: ‘Den Bosch, gezellige stad’. Het maakt me altijd trots om onderdeel uit te maken van zo’n stad. Iedereen voelt zich hier thuis.”