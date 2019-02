De stad van... Tessa van Berkel: 'Bosschenaren hebben het beschermende van een dorp’

Het is druk in het pand in de Schilderstraat. Het is vrijdagochtend, de traditionele inloopochtend van Quiet, een organisatie die strijdt tegen armoede in de stad. ,,We horen nog iedere dag dat armoede in Nederland niet bestaat”, zegt projectleider Tessa van Berkel (40). ,,Dat is dus echt niet zo. Er zijn inmiddels 400 Bossche gezinnen bij ons aangesloten, maar er zijn er nog veel meer die onder de armoedegrens leven.”