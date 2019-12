De stad van Theo Bonte... ’Ik wil ook nog de Diezebrug op mijn arm’

Theo Bonte (35) is net terug van een paar weken Spanje. Hij is serieus van plan er een huis te kopen, maar niet om te emigreren. ,,Nee, joh. Mijn vorige partner kwam uit Amsterdam, maar ik vind Rosmalen al te ver, laat staan Amsterdam. En hij wilde niet in Den Bosch wonen, dus toen hield het op." Want de kans dat Geert Wilders zich binnenkort bekeert tot de islam is groter dan dat Bonte de stad verlaat. ,,Ik loop weleens alleen door de stad. De gebouwen, de geschiedenis, de Markt, de Binnendieze; eigenlijk vind ik alles prachtig.”

Hij stroopt zijn rechtermouw omhoog en dan komt er een klein museum met getatoeëerde Bossche kunstwerken tevoorschijn. De skyline, de stationsklok die exact elf over elf aangeeft, de Zoete Lieve Vrouw, Prins Amadeiro, het gemeentelogo en nog veel meer. ,,En ik ben nog niet klaar. Ik wil ook nog de Diezebrug en de tekst 'Ooit zijn wij alle samen' op mijn arm." Dit is zijn favoriete periode van het jaar, samen met carnaval, zegt hij er gelijk bij. Vorig jaar organiseerde hij een alternatief voor Joris' Kerstboom in zijn straat, toen die Den Bosch een kerst oversloeg. Ook nu staat er een levensgrote boom op het pleintje aan de Busschietersstraat, waarin buurtbewoners foto's van overleden dierbaren hebben gehangen.

Kerstreclame Coca Cola

Tweede pronkstuk is het huis van de familie Bonte, dat vanwege alle versieringen zo lijkt overgevlogen uit een kerstreclame van Coca Cola. ,,Afgelopen zaterdag hadden we weer een kerstmarkt op het plein. Ik ben blij dat Joris' Kerstboom weer terug is, die hoort bij Den Bosch. Maar het is jammer dat ie nu ook in andere steden staat. Nu moet de aandacht op televisie worden gedeeld. Dat vind ik een gemiste kans voor de stad."

Dit jaar heeft zijn vader het meeste werk verricht voor de kerstmarkt, vanwege tijdgebrek bij Bonte. Zijn volle agenda is ook de reden dat hij minder te zien is op TV73 dan voorheen. ,,Ik werk in de zorg, help patiënten met een psychiatrische aandoening met de dagelijkse dingen. Af en toe spring ik nog bij en met carnaval ga ik zeker weer op pad voor TV73."