De stad van Timo de Rijk: ‘Het Provinciehuis is een kroonjuweel in de wereld’

In zijn kantoor is de skyline van Rotterdam prominent aanwezig op een werk van Rem Koolhaas. Rotterdam blijft nou eenmaal zijn woonplaats, maar een buitenstaander voelt Timo de Rijk (57) zich allang niet meer in Den Bosch. ,,Ik sta met één been in Rotterdam en met één been hier. Ik voel me hier echt op m'n plek", zegt de in 2016 aangetreden directeur van het Design Museum.

Beeldende kunst

Twee jaar na zijn aanstelling werd dat de nieuwe naam, als opvolger van het Stedelijk Museum. ,,We presenteerden 50 procent beeldende kunst, 50 procent design, maar de collectie bestaat voornamelijk uit vormgeving. Mijn voorganger, de helaas overleden René Pingen, was een man van de beeldende kunst. Maar je hebt meer musea in de buurt die zich daarop richten, daarom hebben we gekozen voor design, daar zijn we goed in. We zijn niet iets anders gaan doen, we zijn preciezer geworden en hebben al een aantal mooie tentoonstellingen gehad. Die over het Derde Rijk bijvoorbeeld. Heeft heel veel publiciteit opgeleverd.”

Betonnen architectuur

Als De Rijk zijn auto naar De Mortel stuurt, valt zijn oog iedere ochtend weer op het Provinciehuis. ,,Eén van de belangrijke gebouwen van na de oorlog. Dat mogen we best wat meer uitdragen. Er is steeds meer belangstelling voor betonnen architectuur uit de jaren zestig en zeventig en dit is een kroonjuweel in de wereld. Dat meen ik echt. Iedere dag denk ik: dat staat maar mooi hier. Ik vind de Sint-Jan ook mooi, vergis je niet. Maar het is niet of het een, of het ander."

Visuele traktatie

De Rijk is ook lovend over het Bossche Broek: ‘Ongekend, een visuele traktatie. In alle steden ter wereld is zo'n gebied dicht gebouwd’. Maar verrassender: ook het pand aan de Markt met daarin de Perry Sport kan op zijn bewondering rekenen. ,,Ik weet dat veel Bosschenaren dat een lelijk gebouw vinden, maar ik vind het een soort onruststoker. Dat geeft levendigheid aan een stad. Ik hou van het museum, maar een stad zelf hoort dat niet te zijn. Het gebouw waarin wij zitten is daar ook een mooi voorbeeld van. Ik denk dat zelfs een stad als Amsterdam zo'n gebouw niet neer durft te zetten in het centrum. Den Bosch wel en dat vind ik getuigen van durf. De stad wordt vaak historisch en oud genoemd en dat klopt ook wel, maar ik zie ook de moderne aspecten."

Trots op...

,,Dat er twee serieuze musea deze stad vertegenwoordigen. Het Noordbrabants Museum heeft een andere grootte dan wij, ander publiek ook, maar we zijn allebei een gezond museum."