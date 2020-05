De stad van...Ton Kranenburg: ‘Ik ben bang dat niet iedereen het redt in de binnenstad’

Ton Kranenburg (59) zwaait de deuren open van zijn boutiquehotel aan het Hinthamereinde, toch niet de fraaiste straat van de stad. Maar dan openbaart zich een prachtig en klassiek pand, met dito tuin. Als een soort verborgen parel. De afgelopen maanden ook een onontdekte parel, want hoewel de hotels nooit werden verplicht om te sluiten, kan hij het aantal gasten op de vingers van twee handen tellen. ,,Toerisme is de laatste jaren steeds belangrijker geworden in de stad, maar dat is nu weggevallen”, zegt Kranenburg. ,,De zakenmensen zijn we ook kwijt. Ik moet mijn spaarpot nu aanspreken en hoop dat Nederlanders straks in eigen land op vakantie gaan, zodat we als stad toch wat bezoekers kunnen trekken.”

Promotie van evenementen

Want Kranenburg denkt niet alleen aan zijn eigen hotel, hij is tevens voorzitter van ondernemersvereniging Hartje ’s-Hertogenbosch. ,,Wij behartigen de belangen van aangesloten bedrijven richting de gemeente, en denken mee over zaken als verkeer, veiligheid en de promotie van evenementen. We zetten ons in voor het economisch functioneren van de binnenstad. Dat is in het belang van ons allemaal, want er werken minimaal 10.000 mensen in de binnenstad. De bezoeker komt niet alleen voor een museum, een biertje of het oude centrum. Die komt voor het geheel. Daarom is het belangrijk dat alles zo goed mogelijk draait, dus ook voor de werkgelegenheid.”

Niet zorgenvrij

Wat dat betreft is hij momenteel niet zorgenvrij. ,,Het aanbod aan winkels en horeca is groot, daar moet een behoorlijk aantal bezoekers tegenover staan. De evenementen zijn er deze zomer niet, gelukkig mogen de horecazaken en die in de culturele sector straks gedeeltelijk open. Maar ik ben bang dat niet iedereen het redt.”

Terug naar Amsterdam

Kranenburg is geboren in Uithoorn, opgegroeid in Noord-Limburg en woont nu bijna dertig jaar in Den Bosch. ,,Ik werkte als projectmanager bij V&D, bouwde La Place’s in verschillende steden. Den Bosch lag mooi centraal. We hebben altijd gezegd dat als de kinderen volwassen waren, we terug zouden gaan naar Amsterdam, daar woonden we hiervoor. Maar daar peinzen we nu niet meer over. Ik vind Den Bosch een heerlijke stad, je hebt er alles. Goede horeca, kunst, cultuur en je zit zo in de natuur. Het enige dat mijn vrouw mist is het strand, daar is ze mee opgegroeid. Ik niet, dus ik heb dat minder.”

Trots op...