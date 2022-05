De stad van uitvaartondernemer Paulien Graves: ‘Het contrast vind ik zo mooi’

Je wilt er liever niet komen, maar als je dan toch in een afscheidshuis moet zijn, dan is dat van Paulien Graves (61) een fraaie locatie. Haar gelijknamige uitvaartbegeleiding zit in de oude pastorie, naast de kerk van Empel. ,,Toen ik voor mezelf begon wilde ik niet werken aan de keukentafel, maar echt in een pand. Toen deze pastorie vrij kwam, was de keuze snel gemaakt. We zitten hier nu al zeven jaar.”