De stad van Wilbert Pigmans: ‘De opvolger van De Toreador komt eraan’

DEN BOSCH - Optreden zit er voor Toreador-vertolker Wilbert Pigmans even niet in, maar hij heeft nog genoeg om handen. ,,De mensen moeten me niet vergeten, hè.”

Wilbert Pigmans (27) had met De Toreador dé carnavalskraker te pakken, maar in plaats van die hit te verzilveren met tientallen optredens zit de zanger thuis, zoals iedereen. ,,Een aantal optredens kan ik nu vergeten, maar veel wordt ook verplaatst, dus als alles open mag komt het wel weer goed. Normaal ben ik drie, vier dagen volle bak aan het zingen, nu werk ik thuis aan nieuwe liedjes en medley’s, social media en ik zing op livestreams, want de mensen moeten me natuurlijk niet vergeten, hè.”

De Toreador heeft gezorgd voor flink wat naamsbekendheid en media-aandacht, maar zijn leven is niet opeens drastisch veranderd. Pigmans is namelijk al bijna tien jaar fulltime bezig in de muziek. ,,Ik heb ook altijd veel gedraaid. In de Carrousel, Buurvrouw, Taveerne. Dat blijven voor mij de leuke plekjes. Ik draai nog wel, maar wel minder, ik heb het nu drukker met zingen.”

‘Stilzitten is achteruitgang’

Pigmans is al jarenlang de vaste zanger van de De Après Skihut in Rotterdam. Maar na ieder optreden stuurt hij weer terug naar zijn ouderlijk huis in de Graafsewijk. ,,Het liefst blijf ik in Den Bosch wonen, maar in een van de omliggende dorpen zou ook prima zijn. Voorlopig zit ik thuis nog goed, hoor. Ik ben er toch nooit. Alleen om te slapen en hooguit mee te eten.”

Gelukkig heeft hij een studio aan huis en kan hij nog wel even vooruit in deze coronaperiode. ,,Stilzitten is achteruitgang. Er komt een vervolg op De Toreador, volgend jaar een Oranje-versie en er ligt een nieuw nummer klaar met een hardstyle-dj. Even uit de comfortzone.”

Nieuwe dingen ontdekken

Vorige maand zou hij voor het eerst in de grote zaal van de Brabanthallen staan, een podium waar Pigmans naar uitkeek. Sowieso heeft hij nog genoeg te ontdekken in de stad. ,,Ik loop graag door het centrum. Jammer dat er winkels leeg staan en er meer leegstand komt, maar het blijft natuurlijk een mooie stad. Ik vind het leuk om nieuwe dingen te ontdekken. Een straatje voor het eerst in te lopen en je afvragen waar je terecht komt. Ik ben nu al een paar weken niet in de binnenstad geweest, maar als ik door het Bossche Broek loop heb ik hetzelfde. Zie je opeens een nieuw paadje dat helemaal leidt tot Zuid of Essent, dat vind ik mooi.”