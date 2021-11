De Stad Van Willem Schouten: ‘Na een vakantie altijd weer fijn om de Sint-Jan te zien’

DEN BOSCH - Willem Schouten is eigenaar van GSM today, de telefoonwinkel in de Orthenstraat. ,,Ik ga altijd op mijn fiets naar het werk, zodat ik over de Markt rijd.”

Aan de wand van zijn kantoor hangen posters van lokale artiesten als William Burg en Yosee. Daarnaast hangt een teamfoto van de Red Eagles. Willem Schouten (49) is en was ijshockeykeeper, maar hij is niet direct te herkennen op de poster.

Het is dan ook achttien jaar en 67 kilo geleden dat hij poseerde. ,,Ja, ik heb nogal een metamorfose ondergaan. Ik voelde me ook prima toen ik 137 kilo woog, ik heb me nooit geschaamd ofzo. Maar ik ben maar 1,56 meter, dan is mijn huidige gewicht toch wat gezonder.”

Sinds 2006 is hij eigenaar van GSM today, de telefoonwinkel in de Orthenstraat. Er zijn wel telefoons te koop, maar reparatie is de belangrijkste dienst. Voordat hij de winkel opende was hij al bezig met telefoons, al had hij daarnaast ook snoep- en frisdrankautomaten.

Even een praatje maken met de klant

,,Vorig jaar heb ik die allemaal verkocht, ook om meer in de winkel te kunnen staan. Kijk, je kunt je telefoon overal laten repareren, even goed als hier. Maar de mensen komen ook voor een praatje en service en op dat gebied ben ik beter, dat weet ik zeker. Als ze dan voor jou komen, moet je ook zelf in de winkel zijn. Ik zou het ook leuk vinden om gasten te ontvangen in een restaurant. Een praatje maken vind ik het mooiste aan dit werk.”

Kaarsje aansteken in de kerk

Schouten kan wel locaties bedenken waar hij tot een hogere omzet komt, maar hij vertrekt voor geen goud uit de binnenstad. ,,Ik ga altijd op mijn fiets naar het werk, zodat ik over de Markt rijd. Tijdens de lock-down mochten wij openblijven, maar was er niet veel te doen. Dan liep ik iedere dag een half uur, drie kwartier door de stad. Rondkijken, koffiedrinken bij andere ondernemers. Als ik op vakantie ben geweest vind ik het altijd fijn om de Sint-Jan weer te zien. Klinkt misschien een beetje kinderachtig, maar dat voelt gewoon goed. Ik steek er iedere week een kaarsje aan.”

Trots op…

,,Het gemoedelijke, je maakt makkelijk contact met de mensen. Er is een liedje gemaakt over dat Den Bosch mooier is dan Parijs, daar ben ik het helemaal mee eens. Mooie panden, mooie ondernemers. Er wordt weleens gezeurd over de burgemeester of weet ik veel wat, maar ik denk dat we het hier goed doen. Dit is sowieso de mooiste stad van Brabant, Eindhoven en Tilburg komen nog niet eens in de buurt. Ik zou echt nooit in een andere stad dan Den Bosch willen wonen.”