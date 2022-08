De stad van Yassin Settout: ‘Voor de jongeren zijn wij het vangnet in de wijk’

KIJKJE IN DE GEVANGENIS Roland in alle mogelijke talen uitgeschol­den in gevangenis van Vught: 'Ik heb nu een olifanten­huid’

VUGHT - Werken in de bajes: het kan de basis zijn voor een geslaagde terugkeer in de samenleving. In de gevangenis van Vught probeert plaatsvervangend hoofd arbeid Roland dat tussen de oren te krijgen bij de ‘alfamannetjes’ die hij begeleidt.

9 augustus