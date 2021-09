De theaters open, iedereen blij! Toch? ’Moeten wij al die mensen om bewijs vragen?’

Al is er nog wel een dingetje voor de theaterzalen in de culturele centra. Zoals in Berlicum en Zaltbommel. ,,Omdat er meerdere gebruikers zijn, moeten we nog wel even naar de routes kijken.’’



Directeur Alex Kühne van het Theater aan de Parade is blij. Zijn theater maakt door de nieuwbouw in het centrum van Den Bosch de komende jaren gebruik van Main Stage, 1931 en hal 8 van de Brabanthallen en diverse kleine zalen zoal de Vughtse Speeldoos en Perron-3 in Rosmalen. ,,We kunnen nu in hal 8 vol draaien, dat betekent dat er 850 bezoekers kunnen zitten. Voor de echt grote voorstellingen liep de verkoop al goed.’’