De Uitkijk bijna klaar voor de start

Rechter buigt zich over botsing met motorrij­der: ‘Er zijn verlam­mings­ver­schijn­se­len bij meneer’

14:51 DEN BOSCH - ,,Was u met iets anders bezig dan met autorijden?’’ Dat vroeg politierechter E. Boersma dinsdag aan het begin van de rechtszitting aan de man uit Zaltbommel (31) die terecht stond voor een verkeersongeluk in Den Bosch. In maart vorig jaar botste hij in Den Bosch tegen een motorrijder. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft hij gevaar veroorzaakt in het verkeer.