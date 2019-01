De Uitkijk komt uit de steigers op de kop van het Mercuriusplein

Winkelcen­trum Arena verkocht voor 25,3 miljoen: ‘We hopen ook laatste ruimtes te kunnen verhuren’

6:01 Wo 23 jan. Winkelcentrum Arena in Den Bosch is verkocht. De nieuwe eigenaar, AEW, heeft voor deze locatie 25,3 miljoen euro betaald. ,,We hebben er vertrouwen in dat we ook de laatste lege winkelruimtes kunnen vullen.”