De verkoop van bordspellen schiet omhoog: ‘Bordspellen zijn tegenwoordig zoveel leuker’

Een invasie van grote namen in Het Noordbra­bants Museum, daar word je vanzelf nieuwsgie­rig naar

DEN BOSCH - Een voor een vinden Dalí, Dumas, Picasso en Mondriaan hun plekje in Den Bosch. Waar, dat is te zien vanaf zondag 19 december in Het Noordbrabants Museum. En dit sterrenensemble is nog maar een begin.

12 december