De vernieuwde Torenstraat in Helvoirt is klaar én na een maandenlange afsluiting weer open

De Spoorzone gaat op de schop, maar het is ook wel fijn als je er überhaupt kan komen en rondrijden

16:38 DEN BOSCH - Het gebied in en rond de Spoorzone ondergaat de komende jaren een metamorfose. Ga maar na: onder andere de Onderwijsboulevard gaat op de schop, de gemeente heeft ambitieuze plannen met het station, EKP Noord én Zuid worden aangepakt net als het Grenco-terrein en dan hebben we het nog niet eens over de Bossche Stadsdelta gehad. Maar kun je er straks nog wel op een fatsoenlijke manier rondrijden of lopen? De gemeente Den Bosch zoekt het op dit moment uit.