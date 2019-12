De Vinkelse Kwis, wie wordt er dit jaar tweede?

Inmiddels voor de negende keer een traditie op derde kerstdag. Ook dit jaar staat de dag na kerst weer in het teken van de jaarlijkse kwis. Minder aanmeldingen dit keer, maar dat zal voor de deelnemers de pret niet drukken.

Met 22 teams is het animo voor de Vinkelse kwis minder dan voorgaande jaren. ,,Misschien zijn de mensen na acht jaar een beetje kwis moe? Of was het vorig jaar toch een beetje te veel allemaal". Wat de oorzaak is weten Toos van Grinsven en Anita van den Elzen, beiden lid van de organisatie niet. ,,We hebben de feedback van vorig jaar wel meegenomen. Mensen willen wel uitgedaagd worden, maar moeten ook het gevoel hebben dat alles te behappen is, het moet vooral ook gezellig blijven".



Eeuwige tweede

Gezellig dat is het bij het team dat wel eeuwig tweede lijkt te worden, de Kaftappers. ,,We doen nu voor de 8e keer mee, de eerste keer niet serieus, maar vanaf toen fanatiek" zegt Danny Langens. ,,We zijn voorgaande jaren één keer derde geworden, en vijf keer tweede! De druk word steeds groter, want iedereen wil nu tweede worden. Elk jaar hebben we nieuwe talenten in onze groep, het moet toch één keer lukken om eerste te worden?" Terwijl hij dat zegt klinkt op de achtergrond heel toepasselijk het lied ‘We zullen doorgaan’ van Ramses Shaffy.

Terugkomspel