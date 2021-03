De vlag kan uit bij Belvédère II: hoogste punt is bereikt

Wethouder Jan Hoskam stelde vast met Paleiskwartier mee te groeien. ,,In 1998 stond Paleiskwartier op de agenda van mijn eerste commissievergadering als raadslid. 23 jaar later sta ik hier. Dat is wel leuk", zei hij. Volgens Hoskam is het Paleiskwartier en de Spoorzone een gebied dat altijd in ontwikkeling zal zijn. ,,Nu zijn we aan deze kant van het station bezig, maar straks gaan we aan de andere kant juist weer aan de slag met bijvoorbeeld het EKP-terrein", aldus Hoskam.

In het begin van 2022 neemt BDO intrek in het pand. De bovenste twee verdiepingen zijn voor de organisatie die nu nog op het Pettelaarpark zit. ,,Twaalf jaar geleden hadden we ons oog al laten vallen op de locatie hiernaast, maar daar zit Ricoh nu (Belvédère I, red). In al die jaren is een hoop gebeurd, maar dan is het wel grappig dat we dan naast Ricoh komen te zitten", aldus Jeannot Evers van BDO die even later de Nederlandse vlag aan een kraan bevestigde als officiële handeling om het bereiken van het hoogste punt te bereiken.