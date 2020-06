De vlag uit bij Ouwestomp! Veteranen blijven tien jaar zitten waar ze zitten

video Al na drie dagen zagen JBZ-collega’s dat de nepver­pleeg­kun­di­ge ‘niet pluis’ was

4 juni DEN BOSCH - In de dagen dat ziekenhuizen vanwege de golf aan coronapatiënten naarstig op zoek waren naar zorgpersoneel is bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch een nepverpleegkundige naar binnen geglipt. Deze 24-jarige Bosschenaar heeft er uiteindelijk dertien dagen gewerkt en in die tijd heeft hij 25 tot 30 patiëntendossiers ingezien. ,,We zijn geschokt door het bedrog”, reageert het JBZ.